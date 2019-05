Stranger Things 3: Seht euch hier den neuesten Trailer an

in

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zur dritten Staffel von Stranger Things veröffentlicht, der euch schon mal auf den Sommer vorbereitet.

Die letzte Folge von Game of Thrones ist gelaufen und daher haben wir endlich wieder Zeit für andere Serien. Wie wäre es da mit Stranger Things 3? Die dritte Staffel der Erfolgsserie geht am 4. Juli bei Netflix an den Start.

Um uns die Wartezeit etwas zu verkürzen, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Sommer in der kleinen Stadt Hawkins einläutet. Der Trailer erinnert an kitschige Teenie-Filme aus den 80er Jahren und das passt irgendwie ganz gut.

Der Clip konzentriert sich hauptsächlich auf die Verbindung zwischen Bucky Hargrove und Mikes Mutter Karen, da die beiden wieder flirten wie in der vorherigen Staffel.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf den Start der neuen Staffel. Das wird sicher wieder spannend.