Super Mario Maker 2: Vorbesteller erhalten einen Stylus

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Nintendo den Release-Termin des Titels Super Mario Maker 2 verkündet hat. Jetzt gibt es Neuigkeiten für Vorbesteller des Spiels.

Der Release des Spiels Super Mario Maker 2 lässt zwar noch etwas auf sich warten, aber dafür hat Nintendo kürzlich angekündigt, dass Vorbesteller einen praktischen Stylus erhalten.

Offiziell heißt es dazu:

“Wenn du #SuperMarioMaker 2 physisch im Einzelhandel vorbestellst, erhältst du einen #NintendoSwitch-Stift. Bitte informiere dich bei deinem Händler vor Ort über die Verfügbarkeit.”

Wenn man sich den Super Mario Maker 2 digital kaufen möchte, erhält man den Stift, wenn man sich die Limited Edition im eShop vorbestellt. Die digitalen Vorbestellungen sind demnächst verfügbar.

Hier der entsprechende Tweet mit einem Bild des Sytlus:

If you pre-order #SuperMarioMaker 2 physically at retail stores, you can get a #NintendoSwitch stylus. ✏️



Please check with your local retailer for information on availability. pic.twitter.com/pl3b4Vso70