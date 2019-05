“Swamp Thing”: Der neueste Trailer gibt einen ersten Blick auf den mutierten Antihelden

in

Im neuesten Trailer zu “Swamp Thing” bekommen wir den mutierten Antihelden erstmals richtig zu sehen.

Erst kürzlich berichteten wir über einen neuen Trailer zur kommenden DC-Serie “Swamp Thing”, der bereits einen guten Eindruck davon gab, wie düster es in der Serie zugeht.

Mittlerweile wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der erneut zeigt, dass die Serie nichts für schwache Nerven ist. Die Horror-Elemente stehen der Serie meiner Meinung nach sehr gut.

In “Swamp Thing” erleben wir die Geschichte des Wissenschaftlers Alex Holland, der durch einen Laborunfall in einen Sumpf geschleudert wird, wo er mit den dortigen Pflanzen verschmilzt und so zum mutierten Antihelden wird.

Hier der neue Trailer:

“Swamp Thing” soll am 31. Mai auf dem Streamingdienst von DC an den Start gehen.

Das denken wir:

Das alles sieht ziemlich düster aus und das gefällt uns. Wir freuen uns schon auf den Serienstart.