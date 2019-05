The Legend of Zelda: Ocarina of Time – In diesem Video seht ihr, wie ein perfekter Speedrun aussieht

in

Wir berichten ja immer wieder über abgefahrene Speedruns und heute habe ich einen für euch, der vor allem Fans des Klassikers Ocarina of Time interessieren dürfte.

Ich bin ja kein großer Fan von Speedruns, da ich ein Spiel lieber ganz gemütlich genieße, aber ich verstehe natürlich die Motivation der Speedrunner. Der Wunsch, der Schnellste zu sein, treibt die Runner an und motiviert sie immer wieder zu Höchstleistungen.

Im nachfolgenden Clip seht ihr beispielsweise “ZFG1”, einen der besten Speedrunner, wenn es um Ocarina of Time geht. Er hält unter anderem den Rekord in der Unterkategorie 100%. In dieser Kategorie müssen Spieler das Spiel möglichst schnell durchspielen und dabei alle Items einsammeln.

“ZFG1” hält den aktuellen Weltrekord von 3 Stunden, 53 Minuten und 33 Sekunden. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt dieser Clip hier:

Ziemlich beeindruckend, oder?

Das denken wir:

Das ist so verrückt. Wir zocken aber lieber ganz normal.

