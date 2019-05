The Walking Dead Onslaught ist ein neues VR-Spiel, das auf AMCs The Walking Dead basiert

in

AMC und Survios haben mit The Walking Dead Onslaught ein VR-Spiel angekündigt, das auf der Serie The Walking Dead basiert.

In diesem Spiel schlüpft man in die Rollen verschiedener Überlebender aus der Fernsehserie, um dann in einer apokalyptischen Welt gegen die Walker anzukämpfen.

Es wird ein Arsenal von Nahkampf- und Distanzwaffen geben, die mithilfe von Real-Motion-VR-Mechaniken eingesetzt werden können. Darüber hinaus werden Wunden durch ein “Gore-Mesh”-System realistische dargestellt – das Spiel wird also ziemlich blutig.

AMC und Survios planen The Walking Dead Onslaught im Herbst 2019 an den Start zu bringen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Website des Spiels.

Das denken wir:

Schade, dass wir noch keine Spielszenen zu sehen bekommen, aber gegen VR-Zombie-Action haben wir nichts einzuwenden.