The Witcher 3: Die Szene in der Wanne gibt es jetzt als Figur

Erinnert ihr euch an die Szene in The Witcher 3, in der es sich Geralt in einer Wanne gemütlich macht? Diese Szene gibt es jetzt als Figur.

Diese Szene ist vielen Spielern ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und dank einer Kooperation zwischen CD Projekt und Dark Horse können sich Fans jetzt eine Statue kaufen, die diese Szene verewigt.

Laut der Beschreibung der Statue war der Wunsch der Fans so groß, diese Szene in eine Figur zu verwandeln, dass CD-Projekt einfach nicht anders konnte.

Die Statue zeigt Geralt von Rivia, wie er sich in einem Bad bei Kerzenschein mit seiner Gummiente von seinen gefährlichen Reisen erholt. Ein Bild der Statue seht ihr über diesen Zeilen.

Diese Statue kann derzeit für 72 US-Dollar (rund 65 Euro) bei Amazon vorbestellt werden. Erscheinen soll sie am 29. Mai. The Witcher 3: Wild Hunt ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Das perfekte geschenk für Fans von The Witcher.