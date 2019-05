The Witcher: Holt euch jetzt den ersten Teil kostenlos auf GOG.com

in

Um das Witcher-Kartenspiel Gwent zu promoten, bietet GOG.com den ersten Witcher-Teil gerade kostenlos an.

Dafür müsst ihr einfach diesem Link hier folgen und auf die große orangefarbene Schaltfläche “Abonnieren & Abstauben” klicken.

Nachdem ihr den Client heruntergeladen habt, könnt ihr den offiziellen Newsletter der Seite abonnieren. Im Rahmen der Aktion müsst ihr das Spiel Gwent auch zu eurer GOG.com-Spielebibliothek hinzufügen (eine Installation ist nicht erforderlich).

Nachdem ihr das gemacht habt, dürft ihr euch auf die Enhanced Edition von The Witcher freuen. The Witcher hat zwar so seine Macken, aber wer auf das Universum steht, sollte den Titel auf jeden Fall mal ausprobiert haben.

Sobald es weitere Infos zu The Witcher gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein spannendes Abenteuer – und zwar kostenlos. Zuschlagen!