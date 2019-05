THQ Nordic gibt die Rückkehr von zwei beliebten Franchises auf der E3 bekannt

THQ Nordic hat verraten, dass im Rahmen der diesjährigen E3 zwei unangekündigte Titel gefeierter Franchises vorgestellt werden.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Welche Franchies sind gemeint? Sehr wahrscheinlich handelt es sich um TimeSplitters und Destroy All Humans!.

Das erste Spiel wird so beschrieben: “Es ist die lang erwartete Rückkehr eines galaktisch geliebten Spiels / Franchise.” Das hört sich stark nach Destroy All Humans! an.

Der zweite Titel wird als “eine neue Vision eines beliebten Spiels / Franchise” beschrieben. Hier könnte möglicherweise die Rückkehr der TimeSplitters-Serie gemeint sein. Das letzte TimeSplitters gab es für die PlayStation 2 und Xbox.

Eine weitere Möglichkeit: die Rückkehr von Alone in the Dark. Das letzte Spiel der Serie namens Alone in the Dark: Illumination war online only und floppte ziemlich.

Insofern würden wir uns mal wieder auf ein Alone in the Dark freuen, das dem Klassiker aus dem Jahr 1992 gerecht wird.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Auf ein neues Alone in the Dark würden wir uns sehr freuen.