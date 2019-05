Travis Strikes Again: No More Heroes wurde für PC und PS4 angekündigt

Grasshopper Manufacture hat Travis Strikes Again: No More Heroes für PC und PS4 angekündigt.

Falls ihr auf No More Heroes steht, aber keine Switch besitzt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Das Studio Grasshopper Manufacture hat Travis Strikes Again: No More Heroes, das bisher exklusiv für die Switch erhältlich war, für PC und PS4 angekündigt.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

We just announced that Travis Strikes Again: No More Heroes will be coming to PS4 and Steam! Stay tuned for more information!#Momocon2019 pic.twitter.com/YU4vcSy9Nm — Grasshopper (@Grasshopper_EN) 25. Mai 2019

Mehr Infos dazu wurden leider noch nicht veröffentlicht. Aber im Rahmen der MomoCon 2019 soll es weitere Infos geben.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Coole Sache, aber ein neues No More Heroes würde uns noch mehr freuen.