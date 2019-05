“Watchmen”: HBO hat den ersten Trailer zur Serie veröffentlicht

HBO hat den ersten Trailer zur kommenden „Watchmen“-Serie veröffentlicht, in der euch eine Rohrschach-Armee erwartet.

Die Comicverfilmung von Zack Snyder aus dem Jahr 2009 war ziemlich großartig, da werdet ihr mir mit Sicherheit zustimmen, oder? Die Serie geht in eine etwas andere Richtung. Ob das gut ist, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Fest steht: Die Serie geht im Herbst an den Start und wird ziemlich düster, was schon mal gut ist.

Hier der erste Trailer:

Der Graphic Novel von 1986 spielt in den 80er-Jahren, die Serie hingegen in der Gegenwart. Sie schickt euch in eine Welt, in der “Superhelden” als Gesetzlose behandelt werden. “Sie greift die Nostalgie des ursprünglichen bahnbrechenden gleichnamigen Comics auf und versucht gleichzeitig, eigene Wege zu beschreiten“, heißt es offiziell dazu.

Mit dabei sind: Regina King, Jeremy Eisen, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing und James Wolk.

In Deutschland wird Sky die TV-Serie ausstrahlen.

Das denken wir:

Bisher lässt sich noch nicht viel über die Serie sagen. Der Trailer macht aber auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.