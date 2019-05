Wolfenstein: Youngblood – Im neuesten Gameplay-Trailer geht es den Nazis an den Kragen

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum kommenden Ego-Shooter Wolfenstein- Youngblood veröffentlicht, in dem es neue Spielszenen zu sehen gibt.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um den kommenden Ego-Shooter Wolfenstein: Youngblood, aber jetzt wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem es den Nazis einmal mehr an den Kragen geht.

Im Spiel müsst ihr als eine von B.J. Blazkowiczs Zwillingstöchtern euren vermissten Vater in Paris finden. Und wie üblich machen euch das die Nazis nicht ganz so einfach, aber ein Arsenal neuer Waffen und Fähigkeiten hilft euch dabei, eure Feinde aus der Stadt der Lichter zu werfen.

Besonders cool: Ihr könnt euch in Youngblood mit einem Freund zusammentun oder im Singleplayer mit der KI spielen.

Paris, 1980

“B.J. Blazkowicz, Held der zweiten Amerikanischen Revolution, wird vermisst. Neunzehn Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein II: The New Colossus ist B.J. nach einer Mission im vom Regime besetzten Paris verschwunden. Nun müssen sich B.J.s Zwillingstöchter Jess und Soph auf die jahrelange Ausbildung durch ihren kampfgestählten Vater besinnen, wenn sie ihn je wiedersehen wollen. Verbünden Sie sich mit einer neuen Gruppe Freiheitskämpfern und überleben Sie die verstörende alternative Realität des Paris der 1980er.”

Entwickelt wird das Spiel von MachineGames in Zusammenarbeit mit Arkane Studios Lyon.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf den Koop-Modus. Das wird mit Sicherheit ziemlich abgefahren.