“3 From Hell”: Rob Zombie veröffentlicht ersten Teaser-Trailer

Lange mussten wir warten, aber kürzlich veröffentlichte Rockmusiker und Regisseur Rob Zombie endlich den ersten Teaser-Trailer zum kommenden Film “3 From Hell”.

“3 From Hell” ist die Fortsetzung seines Regiedebüts “House of 1,000 Corpses” und des Nachfolgers “The Devil’s Rejects”. Captain Spaulding (Sid Haig), Otis (Bill Moseley) und Baby (Sheri Moon Zombie) werden im Film von den Toten zurückkehren, nachdem sie in der letzten Szene von Rejects erschossen wurden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie schaffen es die drei, den Kugelhagel zu überleben?

Der Teaser-Trailer verrät eigentlich keine neuen Informationen zum Film, aber dafür bekommen wir ein paar neue Szenen mit Otis, Baby und Spaulding zu sehen.

Hier der Trailer:

Der Film soll im Herbst veröffentlicht werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Der Teaser verrät so gut wie nichts und das ist auch gut so – aber auch etwas schade.