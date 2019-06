A Plague Tale: Innocence bekommt noch in diesem Monat einen Fotomodus spendiert

Asobo Studio hat angekündigt, dass das Adventure A Plague Tale: Innocence noch in diesem Monat einen Fotomodus spendiert bekommt.

Vielen Fans fehlte bei der Veröffentlichung von A Plague Tale: Innocence ein Fotomodus. Der Creative Director von Asobo Studio, David Dedeine, hat jetzt jedoch via Twitter angekündigt, dass sich das ändern wird.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

Thank you so much for your love and support! Our Creative Director David has some interesting news for you 😉. Did someone say “photo mode”? pic.twitter.com/zDx0K4DTT5

— A Plague Tale (@APlagueTale) 13. Juni 2019