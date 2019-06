Amazon leakt Zombie Army 4: Dead War

in

Amazon scheint in diesem Jahr für besonders viele E3-Leaks verantwortlich zu sein. Nach Watch Dogs Legion wurde jetzt auch Zombie Army 4: Dead War von Amazon geleakt.

Die spanische Website von Amazon hat das unangekündigte Zombie Army 4: Dead War von Rebellion gelistet. Das Spiel wird in der Standard- und Sammleredition für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Rebellion hatte anlässlich der diesjährigen E3 einen “großen unangekündigten Titel” angekündigt und das passt zum Leak von Zombie Army 4. Hier ein Auszug der Beschreibung:

“Wenn du denkst, dass du in Sicherheit bist, liegst du völlig falsch. Wir sind im Jahr 1946. Europa liegt in Trümmern, zerrissen vom schändlichen „Plan Z“. Eine mutige Heldenbande schafft es, den Führer in die Hölle zu schicken, aber sie wissen wenig. Hitlers Horden suchen wieder nach mehr.”

Und das sind die Features:

Eine gruselige neue Kampagne für ein bis vier Spieler.

Epische Waffen, Fähigkeiten und Verbesserungen.

Der größte Hordenmodus, den es je gab.

Die Röntgenkamera, die die Organe zerstört, kehrt zurück.

Die ursprüngliche Trilogie findet ihr übrigens bei Steam.

Das denken wir:

Ein neues Zombie Army? Nur her damit!

Quelle: bloody-disgusting.com