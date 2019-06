Blair Witch: Erster Trailer zeigt das neue Horrorspiel – und ich habe jetzt schon die Hose voll

Microsoft und Bloober Team haben ein neues Blair Witch-Spiel angekündigt, das für Xbox One und PC erscheinen wird.

Zum Spiel gibt es noch fast keine Informationen, aber dafür wurde im Rahmen der E3 2019 ein In-Engine-Trailer veröffentlicht, der schon mal einen guten Eindruck davon gibt, wie unheimlich das Spiel ist.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Als Ellis, ein ehemaliger Polizist mit einer schwierigen Vergangenheit, beteiligt ihr euch an der Suche. Was als gewöhnliche Untersuchung beginnt, wird bald zu einem endlosen Albtraum, wenn du dich deinen Ängsten und der Blair-Hexe stellst, einer mysteriösen Macht, die den Wald heimsucht.”

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, sagte: “Wir sind so aufgeregt und ehrlich gesagt ein bisschen verängstigt, alle Spieler, insbesondere Fans von Blair Witch, zurück in den Spukwald zu bringen. Es ist wirklich eine Ehre, an solch einer haarsträubenden, paradigmatischen Erfahrung zu arbeiten, die so viele unserer Leben bestimmt hat!”

Blair Witch erscheint am 30 August für PC und Xbox One.

Das denken wir:

Horrorfans sollten sich das Spiel schon mal vormerken. Das wird ein verdammt unheimlicher Trip.