CD Project Red: “Bitte kauft diese Cyberpunk 2077 Jacke nicht bei eBay für 400 USD”

Auf eBay werden gerade Jacken zum Spiel Cyberpunk 2077 verkauft, die von Mitarbeitern von CD Project Red im Rahmen der E3 getragen wurde. Das Studio rät davon ab, so eine Jacke zu kaufen.

Auf eBay werden immer wieder limitierte Artikel zu einem überteuerten Preis angeboten, das ist nicht neu. Gerade, wenn es auf Messen Merch zu kommenden Spielen gibt, werden diese im Nachgang häufig sehr teuer verkauft.

In diesem Jahr trugen Mitarbeiter des Studios CD Project Red auf der Messe E3 Jacken zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077. Diese werden aktuell auf eBay für rund 400 US-Dollar (rund 356 Euro) angeboten.

Auf Twitter hat sich nun CD Projekt Red Business Developer Rafal Jaki zu Wort gemeldet. Dort schreibt er: “Bitte kauft diese Cyberpunk 2077 Jacke nicht bei eBay für 400 USD. Es ist geplant, eine ähnliche Version in unserem Shop anzubieten.”

Hier der Tweet dazu:

Please don’t buy the Cyberpunk 2077 jacket on eBay for 400 usd. The plan is to have a similar version in our store. pic.twitter.com/mzG033zGjJ

— Rafal Jaki (@GwentBro) 13. Juni 2019