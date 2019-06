“Child’s Play”: Der neueste Trailer bereitet euch auf den Horror im Kino vor

in

Die Mörderpuppe Chucky startet bald wieder ins Kino und im neuesten Trailer werdet ihr auf den Horror vorbereitet, der euch auf der großen Leinwand erwartet.

Kürzlich wurde ein neuer TV-Spot zum kommenden Horrorfilm “Child’s Play” von Regisseur Lars Klevberg veröffentlicht, den ihr weiter unten findet.

In Klevbergs moderner Version des Horrorklassikers schenkt eine Mutter (Aubrey Plaza) ihrem Sohn (Gabriel Bateman) eine Buddi-Puppe zu seinem Geburtstag, ohne sich dessen unheimlicherer Natur bewusst zu sein.

Mark Hamill ist die neue Stimme von Chucky. Beim Film mit dabei sind Beatrice Kitsos, Ty Consiglio und Brian Tyree Henry.

Am 21. Juni 2019 läuft “Child’s Play” in den Kinos an.

Das denken wir:

Chucky ist zurück – und böser denn je. Wir freuen uns schon auf den Kinostart.

Quelle: bloody-disgusting.com