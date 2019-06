“Child’s Play”: Hört euch hier an, wie Mark Hamill den Buddi Song singt

Schauspieler Mark Hamill hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er den Buddi Song aus dem Horrorfilm “Child’s Play” singt.

Mark Hamill verleiht der Mörderpuppe in “Child’s Play”, dem neuesten Film der Chucky-Reihe, seine Stimme. Eines der Gimmicks dder Puppe: Sie hat ihren eigenen Budddie Song.

Und diesen gibt Mark Hamill im nachfolgenden Video zum Besten. Und das ist sehr schön… und unheimlich…

Abgesehen davon verrät Hamill, dass er sich den Song einige Tage vor der Aufnahme über 50 Mal angehört hat und dieser nun für immer in seinem Kopf steckt. Kein Wunder, denn der Buddi Song ist ein ziemlicher Ohrwurm.

Aber hört am besten selbst:

I listened to “The Buddi Song”🎶 50+ times in the days before I recorded it. Now it’s stuck in my head FOREVER. See @ChildsPlayMovie 🔪 in theaters everywhere today & please stay all the way through the end-credits so it can be stuck in yours! Tickets here https://t.co/r1xeIlTQtA pic.twitter.com/0aM2ocmazU

— Mark Hamill (@HamillHimself) 21. Juni 2019