Crumple Zone ist ein geistiger Nachfolger von Destruction Derby – und jetzt über Steam erhältlich

1995 veröffentlichte Psygnosis Destruction Derby für Saturn, PC und die erste PlayStation. Mit Crumple Zone ist jetzt ein geistiger Nachfolger des Spiels für den PC erschienen.

Destruction Derby war wohl eines der ersten Spiele, die ich damals auf der PS One bei einem Kumpel gezockt habe und es machte unglaublich viel Spaß, was unter anderem am simplen Spielprinzip lag: Crashe andere Autos und überlebe so lange du kannst.

In Crumple Zone erwartet uns nun das gleich Prinzip. In der offiziellen Beschreibung heißt es: “Du bist ein schlechter Fahrer? Großartig! In der Crumple Zone geht es nicht darum, schnell zu fahren – du musst punkten, indem du absolut rücksichtslos fährst.”

Im Arcade-Modus kannst du Highscores schlagen, um neue Gegenstände freizuschalten und das Aussehen deines Wagens zu verbessern. Abgesehen davon gibt es einen 2-Spieler-Split-Screen-Modus.

Hier ein paar Szenen aus dem Spiel:

Und über diesen Link findet ihr das Spiel auf Steam.

Das denken wir:

Ein offizieller Nachfolger von Destruction Derby wäre ziemlich cool. Kann das mal bitte jemand entwickeln?