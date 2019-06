Das Horrorspiel Detention bekommt einen eigenen Film spendiert

Das Horrorspiel Detention bekommt eine Filmadaption. Kürzlich wurde ein neuer Trailer dazu veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Kennt ihr das Spiel Detention? Wenn ihr auf Horror steht, dann solltet ihr euch den Titel mal ansehen. Hier der Link zur Steam-Seite. Dieses Spiel hat nun als Vorlage für einen Film gedient.

Der Film dreht sich um eine Schülerin, die in einer alternativen Version ihrer Schule gefangen ist, die von bösen Mächten heimgesucht wird. Der Film soll am 20. September in Taiwan an den Start gehen. Es gibt aber leider noch keine Infos zu einem Release im Westen.

Den Trailer möchte ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Hier der Clip:

Sollte es neue Infos zu einem Kinostart in Deutschland geben, dann erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Der Trailer sieht auf jeden Fall spannend aus. Horrorfans sollten sich den Film mal vormerken.

Quelle: comicbook.com