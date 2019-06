Das Koop-Horrorspiel The Blackout Club erscheint noch im Juli

in

Das Entwicklerstudio Question hat angekündigt, dass das Koop-Horrorspiel The Blackout Club am 20. Juli erscheint.

Im März 20018 berichteten wir zum ersten Mal über das Koop-Horrorspiel The Blackout Club. Mittlerweile befindet sich der Titel in der Early-Access-Phase und der Release steht vor der Tür.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The Blackout Club ist ein Koop-Horrorspiel in der Egoperspektive. Es handelt von einer Gruppe Teenager, die ein schreckliches Geheimnis unter ihrer Stadt untersuchen. Jede Nacht stehen alle Bewohner der Stadt auf und schlafwandeln. Am Morgen wachen sie auf und erinnern sich nicht daran, wo sie waren oder was sie getan haben.“

Mit der Version 1.0 wird eine neue Region im Spiel freigeschaltet und einige Fehler werden ebenfalls behoben.

Downloaden könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf Koop steht und dem Horror-Genre nicht abgeneigt ist, sollte sich das Spiel schon mal vormerken.