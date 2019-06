Der erste Trailer zur Videospielverfilmung “Monster Hunter” ist online gelandet (abgefilmt)

in

Kürzlich ist der erste Trailer zum kommenden “Monster Hunter”-Film von Screen Gems im Netz gelandet.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass die Videospielverfilmung zu Monster Hunter mit Milla Jovovich (“Resident Evil”, “Hellboy – Call of Darkness”) abgedreht wurde. Nun ist der erste Trailer im Netz gelandet.

Der Trailer wurde im Rahmen des Shanghai International Film Festivals gezeigt und nur wenige Stunden später wurde er auf Facebook gepostet. Da es sich um abgefilmtes Material handelt, bekommt ihr keinen wirklich guten Eindruck vom Film, wer aber erste bewegte Szenen sehen möchte – here you go:

Bisher gibt es leider noch keine Info darüber, wann der Trailer offiziell veröffentlicht wird.

“Monster Hunter” ist ein kommender Fantasy-Action-Thriller, der unter der Regie von Paul W. S. Anderson (“Resident Evil”, “Event Horizon”) entsteht. Er basiert auf der gleichnamigen Videospielserie und wird von Impact Pictures und Constantin Film produziert.

Das denken wir:

Monster Hunter ist mit Sicherheit nicht einfach zu verfilmen und wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis.