Die PS5 erscheint Berichten zufolge im November 2020

Es ist gut möglich, dass die PS5 im November 2020 auf den Markt kommt – das geht zumindest aus einem Bericht des Wall Street Journals hervor.

Bisher hat Sony noch kein Release-Fenster für die PlayStation 5 genannt, dafür gibt es viele Theorien zu einem möglichen Release-Zeitraum und die meisten Analysten gehen davon aus, dass die neue Sony-Konsole wohl im November 2020 veröffentlicht wird.

Microsoft hat ja bereits verkündet, dass Xbox Scarlett Ende 2020 auf den Markt kommen wird – vermutlich im November. Daher wäre es keine Überraschung, wenn Sony die PS5 auch im November veröffentlichen würde.

Diese Annahme wird noch wahrscheinlicher, wenn man sich die Release-Termine der PS4 und der Xbox One ansieht. Die PS4 wurde in Europa am 15. November 2013 veröffentlicht. Die Xbox One war kurz danach, ab dem 22. November 2013, erhältlich.

Es ist also gut mögliche, dass die Konsolen der nächsten Generation dieses Mal wieder im selben Fenster – und wahrscheinlich innerhalb desselben Monats – an den Start werden.

Jetzt stellt sich nur die Frage: Welche Konsole wird zuerst veröffentlicht? Die Xbox One oder die PS5? Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sobald es offizielle Infos dazu gibt, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Das denken wir:

Was die nächste Konsolengeneration wohl so auf dem Kasten hat? Wir können es kaum erwarten, die ersten Games auf der PS5 und auf der Xbox Scarlett zu sehen.