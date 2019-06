“Doctor Sleep”: Seht euch hier den ersten Trailer zum “Shining”-Sequel mit Ewan McGregor an

Kürzlich wurde der erste Trailer zum “Shining”-Sequel “Doctor Sleep” mit Ewan McGregor veröffentlicht.

In Stanley Kubrick s “Shining” wird die Geschichte von Jack Torrance (Jack Nicholson) erzählt, der zusammen mit seiner Frau Wendy (Shelley Duvall) und dem kleinen Sohn Danny (Danny Lloyd) über die Wintermonate ins “Overlook”-Hotel zieht, um sich dort bis zum Beginn der Saison um das Hotel zu kümmern.

Doch die Abgeschiedenheit in den Bergen treibt die Familie nach und nach in den Wahnsinn und Jack versucht irgendwann sogar seine Familie zu ermorden.

In der Fortdetzung erfahren wir, was aus Danny (Ewan McGregor) geworden ist. Mittlerweile ist er erwachsen und er leidet noch immer an den schrecklichen Ereignissen aus seiner Kindheit. Das “Shining” setzt er in einem Sterbehospiz ein, wo er todkranken Menschen kurz vor ihrem Tod Trost spendet – von ihnen beekommt er den Namen Doctor Sleep.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

“Doctor Sleep” startet am 21. November 2019 in die deutschen Kinos.

Das denken wir:

Der Trailer sieht richtig gut aus, aber es wird verdammt schwer, den Klassiker zu toppen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Film.