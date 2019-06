Doom Eternal erscheint am 22. November – seht euch hier die neuesten Gameplay-Trailer an

Bethesda und id Software haben im Rahmen der E3 2019 neue Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Doom Eternal veröffentlicht.

Bethesda und id Software haben angekündigt, dass Doom Eternal am 22. November veröffentlicht wird. Um diese Ankündigung zu feiern, hat der Publisher neue Gameplay-Trailer veröffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet.

In Doom Eternal werdet ihr euch mit neuen Waffen alten und neuen Dämonen stellen. Unter anderem erwartet euch ein riesiger Dämon, der nicht mal ganz auf den Schirm passt. Diesen bekommt ihr am Ende des ersten Clips zu sehen.

In einem weiteren Trailer wird der Battlemode gezeigtn, ein brandneues 2-gegen-1-Multiplayer-Erlebnis, das bei id Software von Grund auf neu entwickelt wurde. In diesem Modus tritt ein voll bewaffneter DOOM-Jäger in drei Runden gegen zwei von Spielern kontrollierte Dämonen an.

Doom Eternal erscheint am 22. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Hier erwartet uns die ultimative Shooter-Action. Wir freuen uns schon auf den Release.