Du kannst jetzt The Legend of Zelda: Ocarina of Time im VR- und im First-Person-Modus auf dem PC spielen

Jep, den Klassiker Zelda: Ocarina of Time kann man jetzt tatsächlich im VR- und im First-Person-Modus auf dem PC spielen.

Die Frage ist natürlich, warum man das machen sollte, aber das Projekt ist auf jeden Fall interessant. Für die VR-Version von Zelda: Ocarina of Time hat der YouTuber “Kaze Emanuar” einen Romhack für die Nintendo 64-Version des Spiels entwickelt.

Diesen Romhack kann man nur über einen Emulator spielen (Kaze Emanuar empfiehlt die Verwendung des Dolphin-Emulators).

Obwohl das ein wirklich cooles Konzept ist und man das gesamte Spiel in VR spielen kann, gibt es einige Probleme (zum Beispiel schwarze Balken an den Bildrändern), aber Kaze Emanuar verspricht, eine verbessere Version zu veröffentlichen, falls Interesse an diesem VR-Projekt besteht.

Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Das denken wir:

Das Projekt ist cool, aber wir zocken Zelda lieber in der Third-Person.