Geralt ist die neue Navigationsstimme in Euro Truck Simulator 2

Obwohl die erste Staffel der Witcher-Serie bereits abgedreht ist, müssen wir uns noch etwas gedulden, bis sie an den Start geht. Dafür können wir Doug Cockle, der Geralt in der Witcher-Serie spielt, in Euro Truck Simulator 2 hören.

Kürzlich wurden nämlich neue Stimmen zur Sprachnavigation im Spiel hinzugefügt und darunter befindet sich auch die Stimme von Doug Cockle.

Im nachfolgenden Video des YouTubers “Milan” kannst du alle neuen Stimmen in englischer Sprache hören. Die Stimme von Doug hört ihr bei 1:16. Mehr Geralt geht nicht, ohne CD Projekt Red für das Privileg bezahlen zu müssen, den Namen des Charakters zu verwenden.

Das denken wir:

Das ist ziemlich abgefahren. Die Stimme sollte auch in echten Navis zur Verfügung stehen.

Quelle: kotaku.com