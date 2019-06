Geralts Synchronsprecher deutet The Witcher 3 für Nintendo Switch an

in

Doug Cockle‏, der Synchronsprecher von Geralt, hat eine Switch-Version von The Witcher 3 angedeutet.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass einige Online-Händler die Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt listen. Offiziell angekündigt wurde das Spiel aber noch nicht.

So ein Switch-Port dürfte auch ziemlich schwierig umzusetzen sein, da The Witcher 3 grafisch ein sehr anspruchsvolles Spiel ist und die Nintendo-Konsole ja nicht gerade für ihre Hardware-Power bekannt ist – zumindest im Vergleich zur PS4 oder Xbox One.

Aber ein Port wird immer wahrscheinlicher, denn kürzlich deutete auch Doug Cockle eine Switch-Version von The Witcher 3 mit einem Tweet an. Diesen findet ihr hier:

Es ist also gut möglich, dass das Rollenspiel tatsächlich für die Switch erscheint. Sobald es weitere Infos dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

The Witcher 3 für Nintendo Switch? Nur her damit!