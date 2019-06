“Happy!”: Starttermin der zweiten Staffel wird mit verrücktem Trailer angekündigt

Netflix hat kürzlich den Starttermin der zweiten Staffel von “Happy!” mit einem neuen Trailer angekündigt.

Habt ihr die verrückte Serie “Happy!” schon auf Netflix gesehen? Nein? Dann solltet ihr das dringend nachholen. Für mich zählt die Serie zum Besten, was in den vergangenen Jahren auf Netflix veröffentlicht wurde. Und nun wurde endlich die zweite Staffel mit einem Trailer angekündigt, den ihr weiter unten findet.

In “Happy!” wird der versoffene Ex-Cop Nick Sax, gespielt von Christopher Meloni (Sin City 2: A Dame to Kill For) von einem Plüsch-Einhorn namens Happy (Patton Oswalt) verfolgt. Happy versucht Sax dazu bringen, seine eigentliche Besitzerin, ein kleines Mädchen, zu retten, die entführt wurde. Und das Ganze hört sich nicht nur verrückt an, sondern sieht auch so aus.

Auch in Staffel 2 erwarten uns wieder blutige, witzige, verrückte und ultra abgefahrene Szenen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt ihr hier:

In Deutschland startet die zweite Staffel am 5. Juni.

Das denken wir:

Die erste Staffel war total abgefahren und Staffel 2 scheint da zum Glück in die selbe Kerbe zu schlagen.

Quelle: blairwitch.de