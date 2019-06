Hier ist fast eine ganze Stunde aus dem Lovecraft-Horrorspiel The Sinking City

Kürzlich wurde ein neues Video zum Horrortitel The Sinking City veröffentlicht, das fast eine ganze Stunde aus dem Spiel zeigt.

Lange mussten wir warten, aber jetzt steht der Release des Detektiv-Horrorspiels The Sinking City kurz bevor. Und aus diesem Grund bekommen wir in diesen Tagen immer wieder neues Material aus dem Titel zu sehen.

Im nachfolgenden Video könnt ihr fast eine ganze Stunde aus dem Spiel sehen. Dieser Clip gibt zwar einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet, aber wer keine Lust auf SPOILER hat, der sollte am besten darauf verzichten.

Und darum geht es in The Sinking City: “Der Privatdetektiv Charles Reed, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen, glaubt den Grund für seine verstörenden Halluzinationen in dieser dem Untergang geweihten Stadt zu finden und ist entschlossen, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Umgeben von Monstern und unerklärlichen Ereignissen beginnt er in seiner Verzweiflung allerdings zu hoffen, dass es sich bei alldem nur um seine eigenen Wahnvorstellungen handelt.”

The Sinking City erscheint am 27. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte The Sinking City auf jeden Fall ausprobieren.