Hier sind 18 abenteuerliche Minuten aus Trine 4: The Nightmare Prince

Im Rahmen der diesjährigen E3 wurden neue Spielszenen aus dem Adventure Trine 4: The Nightmare Prince veröfentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Vor einigen Tagen wurden im Rahmen der E3 2019 neue Spielszenen (ganze 18 Minuten) aus Trine 4: The Nightmare Prince veröffentlicht, die zeigen, was der Titel zu bieten hat.

Darum geht es in Trine 4: “Trine kehrt mit Trine 4: The Nightmare Prince und der Magie von 2.5D zurück! Die drei Helden in dieser Bestseller-Abenteuerserie sind wieder da und begeben sich auf eine Quest, um den armen jungen Prinzen Selius zu retten. Der Zauberer Amadeus, der Ritter Pontius und der Dieb Zoya begeben sich gemeinsam auf eine spannende Quest durch fantastische märchenhafte Landschaften voller Gefahren.”

“Prinz Selius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Alpträume Wirklichkeit werden und Chaos auslösen. Amadeus, Pontius und Zoya müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten vom Nightmare Prince verschlungen wird.”

Hier sind die neuen Spielszenen:

Trine 4 erscheint im Herbst dieses Jahres für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das Spiel sieht wirklich toll aus. Wer die Vorgänger mochte, der wird hier voll auf seine Kosten kommen.