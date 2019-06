Im ersten Trailer zu “Ford v Ferrari” drücken Christian Bale und Matt Damon das Gaspedal bis zum Anschlag durch

in

20th Century Fox hat den ersten Trailer zu “Ford v Ferrari” mit Christian Bale und Matt Damon veröffentlicht.

Heute habe ich mal einen Film für euch, auf den sich vor allem Rennsport-Fans (aber nicht nur) freuen können. In “Ford v Ferrari” spielt Matt Damon den visionären Autodesigner Carroll Shelby, der sich mit dem Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) zusammentut, um 1966 für die Ford Motor Company beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans anzutreten.

Das Ziel: Die zwei sollen den grossen Konkurrenten aus dem Hause Ferrari besiegen – mit dem besten Rennwagen, der je gebaut wurde.

“Ford v. Ferrari” heißt in Deutschland “Le Mans 66 – Gegen jede Chance” und startet am 15. November in die Kinos.

Das denken wir:

Der Trailer macht schon mal richtig Lust auf den Film, der nicht nur Fans des Rennsports unterhalten dürfte.