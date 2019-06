Im finalen Trailer zu “Hobbs & Shaw” erwarten euch irrsinnige Gänsehaut-Stunts

Am 2. August startet der neueste “Fast & Furious”-Ableger “Hobbs & Shaw” in die Kinos und unter diesen Zeilen findet ihr den finalen Trailer zum Film, in dem es so richtig kracht.

Wir sind uns wohl alle einig, dass Physik im “Fast & Furious”-Universum nicht zu existieren scheint, denn wäre es so, dann würden wir in den Filmen keine typischen Over-the-Top-Stunts zu sehen bekommen.

Und uns ist das völlig egal, denn was da im neuesten Trailer wieder für ein Action-Feuerwerk abgefeuert wird, ist einfach cool. Der Trailer macht Spaß und wenn alles gut läuft, dann wird auch der Film Spaß machen und mehr wollen wir gar nicht.

Macht euch bereit für Dwayne „The Rock“ Johnson, der zusammen mit Jason Statham Vollgas gibt.

“Hobbs & Shaw” startet am 2. August in die Kinos.

Das denken wir:

Die Stunts sind wirklich irre. Wie es scheint, erwartet uns hier Popcorn-Kino vom Feinsten – und Action ohne Ende.