In Call of Duty: Modern Warfare wird es keine Zombies geben

Kürzlich wurde offiziell bestätigt, dass es in Call of Duty: Modern Warfare keine Zombies geben wird.

Falls ihr gehofft habt, dass es in Call of Duty: Modern Warfare einen Zombie-Modus geben wird, muss ich euch leider enttäuschen. Modern Warefare soll moderne Kriegsführung authentisch nachbilden und so überrascht es auch nicht, dass das Spiel keinen Zombies-Modus hat.

“Wir versuchen, eine authentische, realistische Gefühlswelt zu schaffen”, sagte Campaign Director Jacob Minkoff im Gespräch mit PlayStation LifeStyle. “Wir haben nicht die Flexibilität, Zombies ins Spiel zu bringen. Das würde das Gefühl beeinträchtigen, in einer Welt zu spielen, die sich realistisch und authentisch anfühlt, mit den heutigen Konflikten und Dingen, denen wir gegenüberstehen.”

Dafür wird es in Modern Warfare einen Koop-Modus geben, der noch nicht vorgestellt wurde. Laut Minkoff werden Fortschritt und Gameplay der Kampagne direkt in die Koop-Phase übergehen. Wie das im Detail aussieht, ist aber noch nicht bekannt.

Call of Duty: Modern Warfare befindet sich für PS4, Xbox One und PC in Entwicklung und wird voraussichtlich am 25. Oktober veröffentlicht.

Das denken wir:

Schade, aber verständlich. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Call of Duty: Modern Warfare.