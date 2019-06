In Transient trifft H.P. Lovecraft auf Cyberpunk

in

Iceberg Interactive und Stormling Studios haben Transient angekündigt. Hier handelt es sich um ein neues Spiel, das darauf abzielt, den Horror von H.P. Lovecraft und Cyberpunk in einem intensiven Abenteuer zu verknüpfen.

Die Kombination aus H.P. Lovecraft und Cyberpunk hört sich doch ganz cool an, oder? Und das Ganze sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich vielversprechend aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer zum Spiel Transient überzeugen.

In Transient werdet ihr tief in eine dunkle dystopische Welt eintauchen, wo ihr auf die schreckliche Wahrheit über euer Leben stoßen werdet. Eine Wahrheit, die eure Existenz in Frage stellen könnte.

Transient basiert auf der Unreal Engine 4 und sieht dementsprechend gut aus. Hier der Trailer:

Erscheinen soll das Spiel 2020 für den PC.

Das denken wir:

Viel lässt sich über das Spiel noch nicht sagen, aber der erste Trailer macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.