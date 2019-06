IT: Evil Below – In diesem Brettspiel müsst ihr euch dem Horrorclown Pennywise stellen

in

Nach den Es-Brettspielen Monopoly und Clue hat USAopoly IT: Evil Below angekündigt, ein neues Brettspiel, das diese Woche vorgestellt wurde.

Basierend auf dem Film aus dem Jahr 2017, schickt euch IT: Evil Below nach Derry, Maine. Die Spieler übernehmen die Rolle des Losers’ Club. Bill Denbrough und seine Freunde sind in höchster Alarmbereitschaft Pennywise zu überwältigen, die übernatürliche Bedrohung, die alle 27 Jahre mit ihrem unersättlichen Appetit auf Kinder auftaucht.

Das kooperative Strategiespiel folgt den sieben Helden, die ihre Nachbarschaft durchqueren. Dabei werden charakterbezogene Fähigkeiten eingesetzt, um Pennywise zu besiegen. Wenn nur einem Spieler die Gesundheit ausgeht, ist das Ziel verloren und Pennywise gewinnt. IT: Evil Below eignet sich für 2-7 Spieler ab 17 Jahren.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Überliste Pennywise ein für alle Mal in diesem kooperativen Strategiespiel. Schlüpfe in die Rolle des Losers’ Club, um zu verhindern, dass diese Bedrohung die Stadt Derry terrorisiert. Besiege ihn oder sterbe bei dem Versuch – es liegt an dir.”

IT: Evil Below wird ab Herbst erhältlich sein.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon auf “Stephen Kings Es – Kapitel 2”. Leider müssen wir uns noch ein paar Monate bis zum Kinostart gedulden.

Quelle: bloody-disgusting.com