Laut Hideo Kojima ist Death Stranding kein Schleichspiel

Hideo Kojima hat sich erneut zum kommenden Spiel Death Stranding geäußert. Er erklärte, dass es sich bei diesem Titel um kein Schleichspiel handelt.

Mit Sicherheit habt ihr schon den neuesten Trailer zu Death Stranding gesehen, in dem wir neue Spielszenen zu sehen bekommen haben. Kurz nach der Veröffentlichung haben sich nun manche Spieler gefragt, ob Death Stranding ein Stealth-Titel ist und das hat Kojima nun dementiert.

In einem Tweet schreibt er: “DEATH STRANDING ist kein Stealth-Spiel. Es ist ein brandneues Action-Spiel mit dem Konzept der Verbindung (Strang). Ich nenne es Social Strand System oder einfach Strand Game.”

DEATH STRANDING is not a stealth game. It is brand new action game with the concept of connection (strand). I call it Social Strand System, or simply Strand Game.

