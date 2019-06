Maneater: Seht euch hier 3 Minuten aus dem Hai-Rollenspiel an

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch drei Minuten aus dem Actio-Rollenspiel Maneater ansehen.

Tripwire arbeitet gerade an einem interessanten Spiel namens Maneater. Hier handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem ihr mal nicht in die virtuelle Haut eines Helden schlüpft, sondern in die eines Haies.

Als Spieler wird man die Kontrolle über einen Hai übernehmen und sich im Laufe des Spiels von einem Baby-Bullenhai zu einem ausgewachsenen Tier entwickeln. Uns erwartet ein Kampf ums Überleben – in offenen Ozeanen, Sümpfen und Flüssen, in denen in jeder Tiefe Gefahren lauern.

Nach und nach levelt man auf und schaltet neue Skills frei, um so noch tödlicher zu werden. Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber Maneater soll noch in diesem Jahr erscheinen. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Eine abgefahrene Idee, aber ob das Ganze auch über einen längeren Zeitraum hinweg motivieren kann? Wir sind gespannt.