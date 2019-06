Mit Ray Tracing und 2K-Texturen sieht Minecraft wie ein Next-Gen-Spiel aus

Ein neues Video zeigt, wie gut Minecraft mit Ray Tracing und 2K-Texturen aussieht.

Der YouTuber “Ultimate Immersion” hat ein neues Video veröffentlicht, das euch ziemlich beeindrucken wird. Dieses Video zeigt, wie gut Minecraft mit Ray Tracing und 2K-Texturen aussieht. Das Ergebnis ist so gut, dass man meinen könnte, hier handelt es sich um ein Next-Gen-Spiel.

In der Videobeschreibung heißt es: “Ich erstelle moderne physisch basierte fotorealistische Texturen und benutzerdefinierte Modelle für Minecraft-Shader für den SEUS PTGI-Raytracing-Shader, wodurch er unglaublich realistisch aussieht. Ja, das ist Minecraft. Ich werde euch in einem separaten Video etwas Gameplay zeigen, da ich weiß, dass es viele von euch sehen möchten. Alle Texturen in meinen Paketen werden von mir von Grund auf neu erstellt, das heißt, ich mache jedes Foto selbst und erstelle daraus eine Textur. Es ist ein langsamer und präziser Prozess, aber die Ergebnisse sind wirklich gut. Derzeit sind meine Packs in den Pixelauflösungen x2048, x1024 und x512 verfügbar und eignen sich derzeit nur für den Kreativmodus, da sich mein Texturpack noch in einem frühen Stadium befindet, ich es jedoch ständig aktualisiere.”

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Ziemlich abgefahren, oder?

Das denken wir:

Das sieht wirklich irre aus. Beeindruckend, was Modder so alles aus Minecraft herausholen.

Quelle: dsogaming.com