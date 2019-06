Mortal Kombat 11: Der Joker wurde als DLC-Charakter angeteast

ED Boon, Schöpfer von Mortal Kombat und Tyler Lansdown, Community Manager bei NetherRealm, haben den Joker als DLC-Charakter für Mortal Kombat 11 angeteast.

Erscheint der Superschurke Joker als DLC-Charakter für Mortal Kombat 11? Sehr wahrscheinlich. Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Zum einen gab es bereits im April einen Leak, der angeblich alle DLC-Charaktere für MK11 umfasste. Die bisher angekündigten DLC-Charaktere befanden sich tatsächlich inder Liste. Im Leak wurde auch der Joker genannt.

Zum anderen postete Ed Boon kürzlich “Some people call me the Cowboy…” auf Twitter.

Some people call me the Cowboy…

— Ed Boon (@noobde) 20. Juni 2019