Mortal Kombat 11: Wenn jemand das gestohlene Auto von Ed Boons Kumpel findet, dann enthüllt er einen weiteren DLC-Charakter

Ed Boon hat angekündigt, dass er einen weiteren DLC-Charakter enthüllt, wenn jemand das gestohlene Auto seines Freundes findet.

Ed Boon, der Schöpfer von Mortal Kombat, hat kürzlich via Twitter verkündet, dass er einen weitren DLC-Charakter enthüllen wird, wenn jemand das gestohlene Auto seines Kumpels aufspürt.

Viele Spieler von Mortal Kombat 11 warten schon auf die Ankündigung aller Kämpfer des Kombat Packs 1. Dieses enthält zwei Kämpfer, die noch nicht angekündigt wurden. Laut Boon wird er einen der beiden mysteriösen Charaktere enthüllen, wenn das gestohlene Auto seines Freundes gefunden wird.

Hier der Tweet dazu:

If all of you at e3 help my buddy @Dinfire find his stolen car, I’ll announce one of the final 2 MK11 DLC fighters! 👍🏻😀pic.twitter.com/ZKDhi3nYVF

— Ed Boon (@noobde) 13. Juni 2019