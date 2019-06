Mortal Kombat 11: Wie wäre es mit Pennywise als DLC-Charakter?

Was würdet ihr von Pennywise als DLC-Charakter in Mortal Kombat 11 halten? Ed Boon findet die Idee ansscheinend nicht übel.

Wir wissen bereits, dass Spawn im Kombat Pack 1 enthalten sein wird, und es gab einige andere Leaks, die darauf hindeuten, dass der Terminator, Ash Williams und Wonder Woman als DLC-Charakter erscheinen werden. Aber wie wäre es mit Pennywise, dem Horrorclown aus “Stephen Kings Es”?

Wer weiß? Vielleicht wird der Clown bald die MK-Arenen unsicher machen. Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Ed Boon, der Schöpfer von Mortal Kombat, hat einen entsprechenden Fan-Vorschlag auf Twitter geteilt. Hier der Tweet:

RT @AizenEls How about Pennywise in MK 11 Ed 🤔😭

Me: Looking back on when I…. https://t.co/bFOW7Lj2hxpic.twitter.com/adkHqHcKF6

— Ed Boon (@noobde) 21. Juni 2019