Ninja Theory kündigt Bleeding Edge für Xbox One und PC an

Ninja Theory, das Studio hinter Heavenly Sword, Enslaved und Hellblade, hat mit Bleeding Edge einen neuen Multiplayer-Titel angekündigt.

In Bleeding Edge erwarten euch 4v4-Online-Teamkämpfe in der Third-Person – und abgefahrene Charaktere.

Offiziell heißt es dazu: “Jeder Kämpfer in Bleeding Edge ist einzigartig, passt aber grob in einen Assassinen-, Unterstützungs- oder Heavy-Archetyp. Es gibt eine Mischung aus Fernkampf- und Nahkampfstilen, und jeder Charakter verfügt über eine ausdrucksstarke Reihe an Moves, die die Spieler erforschen und meistern können.”

“Wir haben uns auf unsere bisherigen Erfahrungen mit Kampfspielen gestützt, um die Action schnell und unterhaltsam zu gestalten, mit stilvollen Animationen und einem flüssigen Gefühl. Das momentane Gameplay von Bleeding Edge dreht sich um Combos, Ausweichen, Timing und Geschicklichkeit, aber letztendlich sind gute Teamarbeit, Synergie und Strategie erforderlich, um den Sieg zu sichern!”

Die Charaktere und erste Spielszenen bekommt ihr im nachfolgenden Trailer zu sehen:

Die Alpha-Phase startet bereits am 27. Juni. Sobald es Neuigkeiten zu Bleeding Edge gibt, informieren wir euch darüber.

