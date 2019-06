No More Heroes 3 wurde mit einem ersten Trailer angekünddigt

Lange mussten wir warten, aber jetzt wurde No More Heroes 3 im Rahmen der E3 2019 offiziell für die Nintendo Swiitch angekündigt.

Offiziell heißt es dazu: “Travis Touchdown kehrt nach zehnjähriger Abwesenheit nach Santa Destroy zurück. Dort findet er eine riesige, künstliche, im Meer schwimmende Inselmetropole vor, über der ein mysteriöses Flugobjekt schwebt. Der neueste Hauptteil der No More Heroes-Serie kommt 2020 heraus.”

Robin Atkin Downes und Paula Tiso kehren zu ihren Rollen als Travis Touchdown und Sylvia Christel zurück. Abgesehen davon wurde auch bestätigt, dass der Musiker und Schauspieler Nobuaki Kaneko der Band RIZE den Soundtrack komponiert hat.

Zum Spiel wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Dass an No More Heroes 3 gearbeitet wird, ist seit Travis Strikes Again: No More Heroes kein Geheimnis mehr, denn am Ende des Spiels gab es bereits einen ersten Teaser zu sehen. Offiziell wurde das Spiel aber erst jetzt angekündigt.

Sollte es weitere News zum Spiel geben, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Travis Touchdown kehrt zurück und wir können es kaum erwarten.