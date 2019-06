Red Faction: Der nächste Teil der Third-Person-Serie heißt anscheinend Red Faction Evolution

in

Es scheint, dass sich ein neues Red Faction-Spiel namens Red Faction Evolution in Entwicklung befindet.

Laut einer offiziellen Nvidia Ansel-Website ist Red Faction Evolution eines der Spiele, die Nvidias Technologie unterstützen. Red Faction Evolution wurde jedoch noch nicht angekündigt.

Erst Anfang dieses Monats gab THQ Nordic bekannt, dass sich 48 unangekündigte Titel in Entwicklung befinden. Red Faction Evolution ist eines dieser Spiele.

In Bezug auf 4A Games gab THQ Nordic außerdem bekannt, dass Metro Exodus der bislang größte Spielstart in der Geschichte der Gruppe war. Wie THQ Nordic erklärte, hat sich das Spiel im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt und alle Investitionen in Entwicklung und Marketing wieder hereingeholt. Leider wurden keine plattformspezifischen Verkaufszahlen angegeben.

Sobald es weitere Infos zu Red Faction gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Endlich gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von Red Faction. Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Teil.

Quelle: dsogaming.com