Samurai Shodown: Im neuesten Trailer schwingt Yoshitora seine Klinge

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Samurai Shodown veröffentlicht, der den Kämpfer Yoshitora vorstellt.

In den letzten Wochen berichteten wir immer wieder über Trailer zum Beat ’em up Samurai Shodown, in denen nach und nach die Kämpfer vorgestellt wurden. Im neuesten Clip bekommen wir Yoshitora zu sehen.

Yoshitora scheint vor allem auf kurze bis mittlere Distanzen gefährlich zu sein. Er verfügt über blitzschnelle Schwertattacken, die den Gegner in Sekundenschnelle auf den Boden der Tatsachen holen. Abgesehen davon hat er ein paar ziemlich coole Special-Moves auf Lager.

Hier der Trailer:

Samurai Shodown erscheint am 25. Juni für PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Kämpferauswahl in Samurai Shodown kann sich sehen lassen. Jetzt muss das Spiel bloß noch Spaß machen.