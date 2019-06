Seht euch hier 24 Minuten aus dem JRPG Genshin Impact an, das von Zelda: BotW inspiriert wurde

Genshin Impact ist ein JRPG, das von Zelda: Breath of the Wild inspiriert wurde. Im nachfolgenden Video seht ihr 24 Minuten aus dem Spiel.

Genauer gesagt zeigt das Video Spielszenen aus der Beta-Version des Spiels, das vom Look her sehr an Zelda: BotW erinnert – was auch gut so ist. Die Grafik macht auf jeden Fall einen netten Eindruck.

Das Spiel ist in der Fantasywelt Teyvat angesiedelt. Ihr übernehmt die Rolle einer rätselhaften Figur namens “The Traveller”, die am Ufer erwacht, mit dem einzigen Ziel, ihre längst verlorenen Verwandten zu finden.

Wie in Zelda dürft ihr auch in Genshin Impact eine offene Spielwelt erkunden und Magie einsetzen, um eure Feinde zu erledigen.

Hier das Video:

Das Spiel erscheint voraussichtlich im 2. Quartal 2020 für PC und iOS.

Das denken wir:

Lieber gut kopiert, als schlecht selber gemacht.