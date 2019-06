Seht euch hier 30 Minuten aus Biomutant an

Kürzlich wurde ein Video mit 30 Minuten aus dem Adventure Biomutant veröffentlicht, das zeigt, was euch im Spiel erwartet.

In den letzten Wochen war es ja relativ still rund um das Adventure Biomutant, in dem eine Plage das Land zerstört. Dazu kommt, dass aus den Wurzeln des Baums des Lebens der Tod sickert. Und jetzt ist ein Held gefragt, der das Schlamassel wieder in den Griff bekommt.

Biomutant ist ein Kung-Fu-RPG, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die ihr frei erkunden könnt. Das Highlight: das Martial-Arts-Kampfsystem. Dieses System erlaubt es uns, Nahkampf, Fernkampfangriffe und Mutationsaktionen miteinander zu kombinieren.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgendes Video:

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch natürlich sofort darüber.

Das denken wir:

Biomutant sieht richtig abgefahren aus. Hier erwartet uns ein cooles Adventure mit vielen neuen Ideen. Das Spiel sollte man sich auf jeden Fall vormerken.