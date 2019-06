Seht euch hier die neuesten Screenshots aus dem düsteren Fantasy-Shooter Witchfire an

Das Studio The Astronauts hat kürzlich fünf neue Screenshots aus dem Fantasy-Shooter Witchfire veröffentlicht.

Wir berichteten ja schon häufiger über den düsteren Shooter Witchfire von The Astronauts, in den letzten Wochen war es aber relativ still rund um das Spiel. Nun wurden aber fünf neue Screenshots veröffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet.

Im Spiel kommt Photogrammetrie zum Einsatz und die neuesten Version von Unreal Engine 4 ebenfalls. Wie das Entwicklerteam mitteilte, wirde das Projekt derzeit auf die Unreal Engine 4.22 portiert.

Das Studio kümmert sich derzeit auch um die Spielmechanik von Witchfire und experimentiert mit verschiedenen Ideen. Es wird zwar eine Story geben, aber in diesem Titel spielt Action die wesentlich wichtigere Rolle.

Hier die neuen Screenshots:

Skipping this and next week’s #Witchfire diary because E3. We’re not there but some other Polish studios are and ooh boy, we’re all in for a treat. On our side, we’re using this time to migrate to UE4.22, and continue the meshing work on the past-village area…👇 pic.twitter.com/CLNlHt94wG

— The Astronauts (@TheAstroCrew) 5. Juni 2019