Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus Star Wars Jedi: Fallen Order an

Falls ihr auf den Release von Star Wars Jedi: Fallen Order wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurden neue Szenen aus dem Spiel veröffentlicht.

Während der EA Play-Präsentation von Electronic Arts erhielten Fans bereits einen Einblick in Star Wars Jedi: Fallen Order, aber das war noch nicht sonderlich aussagekräftig. Einige, die an der eigentlichen Veranstaltung teilnahmen, sahen eine umfangreichere Demo von Fallen Order, die das Spiel besser darstellt. Dieser Extended Cut wurde nun von EA veröffentlicht. Ihr findet den Clip weiter unten.

In der Demo wird unter anderem gezeigt, was der Protagonist Cal Kestis so auf dem Kasten hat – natürlich bekommen wir auch Kämpfe mit dem Lichtschwert und den Einsatz der Macht zu sehen.

Cal ist einer der überlebenden Jedi, der sich nach den Ereignissen der Order 66 zusammen mit seinem Droiden-Gefährten BD-1 und Rebellentruppen dem Imperium entgegenstellt.

Und ich muss sagen, dass dieser Extended Cut wirklich einen besseren Eindruck vom Spiel vermittelt. Das Ganze sieht ziemlich gut aus und die Story verspricht auch viele spannende Momente.

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Hoffentlich wird das Spiel gut. Das “Star Wars”-Universum hat mal wieder ein wirklich gutes Game verdient.

Quelle: comicbook.com